Ансамбль "Зори Тюмени" представит спектакль "Аленький цветочек"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Музыкально-хореографический спектакль "Аленький цветочек" по мотивам сказки Аксакова представит ансамбль "Зори Тюмени" на сцене тюменской филармонии 4, 5 и 6 января в 12 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Постановка основана на фольклорной, народно-сценической хореографии с использованием современных танцев и пантомимы.

"Аленький цветочек" – повествование о подлинной красоте души человека, настоящей любви и готовности пойти на жертву ради любимого. Ансамбль представит музыкально-хореографическую интерпретацию сочинения, которое не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Яркие костюмы, выразительная хореография передают всю палитру русского фольклора. Дети увидят сказочную историю по-новому, а взрослые вновь смогут погрузиться в детство", – рассказали в ТКТО.

В спектакле примут участие Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", а также детская хореографическая студия "Зори Тюмени".

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.