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Встреча с фотографом Сергеем Фирцевым пройдет в "Конторе пароходства"

Общество, 12:20 14 декабря 2020

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Встреча с фотографом Сергем Фирцевым "Современная фотография и Тюмень" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 14 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.

Директор АНО "Тюменский дом фотографии", член правления областного отделения Русского географического общества, член Союза фотохудожника России расскажет, как начать фотографировать, где учиться, как замечать удачный кадр.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# Контора пароходства , фотография

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