Врачи в Тюмени спасли пенсионера с внутренним кровотечением

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожилого тюменца, у которого открылось внутреннее кровотечение, спасла бригада скорой помощи 13 декабря. В кратчайшие сроки его доставили в больницу, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По номеру экстренной службы 103 позвонили родственники пациента. По их словам, состояние 64-летнего мужчины резко ухудшилось после похода в магазин. Придя домой, он упал у порога, мокрый от пота и обессиленный.

Рвота и стул с кровью напугали окружающих, однако они смогли грамотно оказать первую помощь: открыли окна для доступа свежего воздуха, расстегнули брючный ремень и сдавливающую одежду.

Врачебная бригада прибыла на вызов через 12 минут и диагностировала у пациента желудочно-кишечное кровотечение. Внутривенное введение физраствора восстановило объем потерянной крови, а после медики доставили пациента в ОКБ№ 2, где ему провели всю необходимую диагностику и лечение.