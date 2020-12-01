"Отряды мэра" трудоустроят зимой тысячу подростков

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Впервые за годы существования "Отрядов мэра" перед Новым годом стартуют две зимние смены, сообщает администрация Тюмени. С 14 по 18 декабря и с 21 по 25 декабря трудоустроят тысячу подростков.

Тюменский городской многопрофильный центр провел опрос в группе "Отряды мэра. Тюмень" на тему, хотят ли тюменские девчонки и мальчишки работать во время учебного года. За сутки в опросе приняло участие более 140 человек. 77% ответили, что хотят и могут работать.

Организованы рабочие места для "муравьев" в школах, учреждениях отрасли спорта, молодежной политики и культуры. В основном деятельность подростков организована по два часа в день в свободное от учебы время на свежем воздухе или дистанционно.

В офлайн-режиме ребята будут помогать спортивным инструкторам проводить уличные мероприятия по месту жительства населения, в том числе на горках и ледовых площадках. Ребята научатся создавать волшебную атмосферу новогодних праздников, внесут свою лепту в благоустройство школьных дворов.

Дистанционная деятельность предполагает работу в качестве помощников организаторов в проведении интернет-конкурсов, мастер-классов в социальных сетях. Также подростки будут привлекаться на уборку снега, к дизайнерским работам, в библиотеки – всего 13 видов деятельности представлено подросткам на выбор.

Заработная плата за полную отработанную смену составит 1 тыс. 440 рублей с материальной поддержкой центра занятости населения.