Тюменец с поддельным дипломом пытался устроиться на работу

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчина с поддельным дипломом пытался устроиться на работу в одну из городских компаний, сообщает УМВД Тюмени. Злоумышленника задержали в офисе фирмы.

Поддельный документ о высшем образовании изъяли у 48-летнего жителя города. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка документов".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.