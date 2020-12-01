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Тюменец с поддельным дипломом пытался устроиться на работу

Происшествия, 18:34 14 декабря 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчина с поддельным дипломом пытался устроиться на работу в одну из городских компаний, сообщает УМВД Тюмени. Злоумышленника задержали в офисе фирмы.

Поддельный документ о высшем образовании изъяли у 48-летнего жителя города. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка документов".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

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# уголовное дело , фальшивые документы

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