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Тюменская команда КВН победила на всероссийском фестивале

Общество, 18:00 14 декабря 2020

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Команда КВН "Тюменское время" победила на онлайн-фестивале Всероссийской юнармейской лиги КВН. Ребята заняли первое место во втором блоке и стали одной из трех лучших команд фестиваля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

За призовые места боролись 20 команд из 13 городов страны.

"Редакторы тщательно проанализировали видео приветствий команд и несколько раз отправляли их на доработку. В результате утвердили вариант, который и был показан в эфире. Для оптимальной работы жюри все команды были разделены на три блока. Победителей первого и второго блока ждут призы, но хочется надеяться на участие в финале", – отметила руководитель команды Лариса Антропова.

По мнению жюри, тюменская сборная стала самой креативной командой фестиваля. Весь новый материал команда наработала под руководством опытных наставников Тюменской городской летней школы КВН, каждый из которых – чемпион Лиги "ТЮМЕНЬ" и участник игр официальных лиг Международного союза КВН.

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# КВН , юмор

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