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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

15 декабря в Тюмени будет пасмурно

Общество, 08:34 15 декабря 2020

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 9 - минус 12 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 15 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурный день без осадков. Утренний западный ветер к 11 часам изменит направление на юго-западное. Его скорость составит 2-3 метра в секунду с порывами до 6 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 766-767 мм рт. ст. Утренние сильная и умеренная геомагнитные бури ослабнут к обеденному времени, но возмущения сохранятся.

Заход солнца в 15 часов 54 минуты. Долгота дня 6 часов 43 минуты.

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