  • 15 декабря 202015.12.2020вторник
  • USD72,9272
    EUR88,5847
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Голышманово штрафуют за нарушения пожарной безопасности

Общество, 14:27 15 декабря 2020

администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Два предупреждения и один штраф вынесли сотрудники госпожнадзора после проверок в Гладиловском сельском поселении, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

Инспекторы проверили отопительные приборы и печи в частных домах. Двум гражданам выписаны предупреждения, один жилец с более грубым нарушением оштрафован на 2 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники МЧС в каждом доме проверили наличие и работу автономного дымового пожарного извещателя. Датчики имеются не во всех семьях. В ближайшее время будет проводиться доустановка пожарных извещателей в домах с проживанием многодетных семей и одиноких граждан.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности и выдали памятки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ , отопление , частный дом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 15.12.2020Около 700 тюменцев посмотрели Telegram-перформанс о безопасности на дорогах
14:38 15.12.2020От школьников Тюменской области ждут заявки на олимпиаду Skolkovo Junior Challenge
14:27 15.12.2020Жителей Голышманово штрафуют за нарушения пожарной безопасности
14:09 15.12.2020Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки