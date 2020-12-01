Жителей Голышманово штрафуют за нарушения пожарной безопасности

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Два предупреждения и один штраф вынесли сотрудники госпожнадзора после проверок в Гладиловском сельском поселении, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

Инспекторы проверили отопительные приборы и печи в частных домах. Двум гражданам выписаны предупреждения, один жилец с более грубым нарушением оштрафован на 2 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники МЧС в каждом доме проверили наличие и работу автономного дымового пожарного извещателя. Датчики имеются не во всех семьях. В ближайшее время будет проводиться доустановка пожарных извещателей в домах с проживанием многодетных семей и одиноких граждан.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности и выдали памятки.