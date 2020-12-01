От школьников Тюменской области ждут заявки на олимпиаду Skolkovo Junior Challenge

| Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

Принять участие в олимпиаде "Skolkovo Junior Challenge 2021" прелагают школьникам Тюменской области. Побороться за победу могут учащиеся 7-10 классов, которые интересуются физикой, математикой, программированием, химией и экономикой. Соревнования пройдут в формате онлайн, сообщает пресс-служба Международной гимназии Сколково.

Олимпиада уже стартовала и продлится до 21 мая 2021 года. После регистрации школьникам предстоит пройти два заочных отборочных этапа. Финал пройдет с 19 по 21 мая 2021 года в формате онлайн-хакатона. Экспертное жюри поставит оценку за точность, креативность выполненных заданий, командную работу и определит индивидуальный рейтинг каждого участника.

Состязаться школьники будут в знаниях по направлениям: энергетические, биомедицинские, промышленные и информационные технологии. Для участия понадобится знание английского языка.

Участников и финалистов также ждут лекции от международных экспертов и ценные призы от партнеров. Три победителя в индивидуальном зачете получат возможность стать студентами Международной гимназии ИЦ "Сколково".

Регистрация на олимпиаду доступна по ссылке. Участие бесплатное.