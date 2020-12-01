В Тюмени наградили лучшие дворовые команды

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте

Победителей городской спартакиады среди дворовых команд наградили в Тюмени. Состязания проходили по трем возрастным группам – 10-17 лет, 18-49 лет, 50 лет и старше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Общими для всех участников стали многоборье "ГТО" и дартс. Младшая и средняя группы состязалась также в забегах на коньках. Участники в возрасте 18-49 лет также соревновались в футболе и волейболе. Представители старшего поколения дважды встретились на состязаниях по северной ходьбе. Ряд соревнований пришлось отменить из-за пандемии.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте

В младшей группе лучшей стала команда "Контакт КПД" инструктора по спорту Сергея Иванова, второй - команда "Лесобаза" инструктора Татьяны Крашевской, третьей - команда "Контакт" инструктора Игоря Галкина.

"Дети очень активны, им только успевай подавать турниры, соревнования, матчи. В этом году им очень не хватало соревновательной составляющей. Поэтому, как только стало возможным снова встретиться на спортивной площадке, никого звать не пришлось. Все моментально организовались и отлично закончили спартакиаду. Сумели собрать команды и в старших группах. У нас налажена связь поколений. Как правило, родители, бабушки дедушки, чьи дети у меня занимаются, сами к нам присоединяются, их и привлекаю на спартакиаду", - отметил Сергей Иванов.

Во второй группе среди участников 18-49 лет победила команда "Лесобаза", на втором месте расположилась "Контакт КПД", третье место - у команды "Метелево" инструктора по спорту Марины Мясниковой.

В третьей группе участников в возрасте от 50 лет и старше победила команда "Грант" инструктора по спорту Сергея Шорохова, на втором месте активные жители Тюмени, занимающиеся в лесопарке "Затюменский" у спортивного организатора Нины Новопашиной. Бронзовый результат - у команды "ДЮСШ №2" инструктора по спорту Натальи Бородиной.