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Жители Тюменской области исполнят "Валенки" со всей Россией

Общество, 18:08 15 декабря 2020

Музей Победы во ВКонтакте

Жители Тюменской области могут присоединиться ко всероссийской акции. Московский музей Победы предложил вспомнить легендарную песню "Валенки" и в завершение Года памяти и славы организовал грандиозный флешмоб.

По информации организаторов, задорная плясовая пользовалась огромной любовью у красноармейцев, а сами валенки помогли солдатам победить в суровые годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, подхватить знаменитые "Валенки" смогут все желающие, — дети и взрослые, профессиональные артисты и любители. Для этого необходимо прислать видеозапись своего выступления. Исполнять отрывок из легендарной песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города. И конечно, организаторы надеются, что в ролике обязательно будут и сами "герои" песни — валенки!

Организаторы уверены, что это исполнение песни станет самым массовым и объединит жителей страны. Чтобы поставить рекорд, необходимо до 28 декабря загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте музея Победы, выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

Продолжительность ролика – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба. 1 января 2021 года стартует онлайн-голосование, которое продлится до 10 января. Итоги будут объявлены в старый Новый год — 13 января 2021 года.

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# валенки , музей Победы , флешмоб

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