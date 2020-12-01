Лучших молодых специалистов и профессионалов чествовали в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Три золотых медали завоевали тюменцы в финалах восьмого национального чемпионата "Молодые профессионалы" и третьего национального чемпионата "Навыки мудрых". В копилке наград также три серебряных и две бронзовые награды.

Победителей и призеров чествовали на трех площадках - в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, Тюменском техникуме индустрии питания коммерции и сервиса и в Тобольском многопрофильном техникуме.

На мероприятиях прозвучало приветствие губернатора Тюменской области Александра Моора. В своем обращении глава региона отметил, что чемпионат, проведенный в новых реалиях, показал, как быстро можно реагировать на изменения, внедрять новые процессы и работать единой слаженной командой.

"У региона есть отличные молодые специалисты, готовые каждый день мастерски выполнять свое дело и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Такая работа вызывает уважение", - сказал Александр Моор.

Он также поблагодарил представителей старшего поколения – участников национального чемпионата "Навыки мудрых".

Отметим, награды победителям и призерам чемпионатов вручили заместитель губернатора Владимир Сысоев, заместитель губернатора Алексей Райдер, директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.