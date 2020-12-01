Юргинская школьница стала победителем трех олимпиад

edu.gov.ru/ edu.gov.ru/

Учащаяся Юргинской школы Анастасия Вострикова стала победителем трех олимпиад – по обществознанию, праву, мировой художественной культуре. Всего 280 учеников с 7 по 11 классы участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщает Информационно-издательский центр "Призыв".

"Лучшие результаты показали участники олимпиад по биологии – 19 стали победителями и призёрами, по физической культуре – призовые места заняли 17 учеников, – говорит методист районного отдела образования Анна Ермакова. – Некоторые школьники отличились в разных предметах. Так, Даниила Березовского признали сильнейшим по астрономии и географии. Ещё семь учеников стали призёрами по двум предметам".

Всего победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады стали 69 ребят. Все они будут награждены дипломами. Ученикам 9–11 классов, которые пройдут отбор на региональный этап, предстоит защищать честь района в Тюмени с 12 января по 25 февраля 2021 года.