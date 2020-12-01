ХК "Рубин" проиграл в последнем домашнем матче года

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" провел заключительный домашний матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в 2020 году, сообщает пресс-служба клуба.

Оппонентом подопечных Михаила Звягина стало курганское "Зауралье". Встреча завершилась победой гостей - 1:2.

Счет в матче был открыт в концовке второго периода. Нападающий хозяев Вадим Хлопотов прорвался по флангу к воротам Евгения Ярославлева и судья зафиксировал гол. В середине третьего периода Тимур Хайруллин восстановил паритет, а затем Илья Карлин принес гостям победу.

"Такие игры хорошо комментировать. Когда берешь и своими собственными руками делаешь то, чего не может соперник. Сегодня с нашей стороны было именно так. Я поблагодарил игроков. Видимо, они добились, чего хотели. А так, соперника поздравляю с победой. "Зауралье" ее заслужило, курганцы желали добиться успеха, настроились, в отличие от нас", - отметил главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин.

До конца 2020 года "Рубин" проведет три выездных поединка. Первый из них состоится 19 декабря в Ростове-на-Дону.