  • 16 декабря 202016.12.2020среда
  • USD73,4453
    EUR89,1846
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени питомцы кинологов Росгвардии получили престижные титулы

Общество, 11:51 16 декабря 2020

управления Росгвардии по Тюменской области

Два щенка малинуа, выращенные кинологами Росгвардии, заняли призовые места в своих классах и получили титулы кандидатов в чемпионы России, сообщает управления Росгвардии по Тюменской области.

Борьба за титулы проходила в Выставочном зале Тюмени в двух классах – бейби и щенки. Бельгийская овчарка по кличке Невада инструктора Анны Гавриш завоевала первое место и титул "Лучший бейби".

Щенок той же породы по кличке Нала – подопечная инструктора Ирины Шевченко стал вторым. Щенки немецкой овчарки Малина и Муза в своей категории получили оценки "Большая перспектива".

Организатором выставки "Чемпионат Федерации" выступило Тюменское общество любителей животных, много лет взаимодействующее с кинологическим центром Росгвардии.

управления Росгвардии по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , кинологи , Росгвардия , щенки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:59 16.12.2020В Тюменской области закрыли один моногоспиталь
11:51 16.12.2020В Тюмени питомцы кинологов Росгвардии получили престижные титулы
11:40 16.12.2020Завершено строительство новой школы в Тюменском районе
11:18 16.12.2020Тюменцы порадуют одиноких пенсионеров новогодними подарками