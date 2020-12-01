В Тюмени питомцы кинологов Росгвардии получили престижные титулы

управления Росгвардии по Тюменской области управления Росгвардии по Тюменской области

Два щенка малинуа, выращенные кинологами Росгвардии, заняли призовые места в своих классах и получили титулы кандидатов в чемпионы России, сообщает управления Росгвардии по Тюменской области.

Борьба за титулы проходила в Выставочном зале Тюмени в двух классах – бейби и щенки. Бельгийская овчарка по кличке Невада инструктора Анны Гавриш завоевала первое место и титул "Лучший бейби".

Щенок той же породы по кличке Нала – подопечная инструктора Ирины Шевченко стал вторым. Щенки немецкой овчарки Малина и Муза в своей категории получили оценки "Большая перспектива".

Организатором выставки "Чемпионат Федерации" выступило Тюменское общество любителей животных, много лет взаимодействующее с кинологическим центром Росгвардии.