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В ТюмГУ на средства регионального мегагранта откроют новые лаборатории

Общество, 14:03 16 декабря 2020

www.utmn.ru

Три научно-исследовательские лаборатории под руководством ведущих ученых будут созданы в ТюмГУ по итогам регионального конкурса мегагрантов. 30 млн рублей в год в течение пяти лет получат они, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проекты ТюмГУ будут выполняться по направлениям деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ: "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Биологическая безопасность человека, животных и растений".

Всего в Тюменской области будет реализовано пять проектов. Кроме Тюменского государственного университета, гранты получат Югорский государственный университет и Тюменский государственный медицинский университет.

Ожидается, что сотрудники, аспиранты и студенты ТюмГУ также будут участвовать в проектах партнерских университетов.

Напомним, что губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал программу региональных мегагрантов в августе 2019 года на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве.

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# гранты , ТюмГУ

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