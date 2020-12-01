Более 120 молодых журналистов борются за стажировку в тюменских СМИ

Международная ассоциация студенческого телевидения Международная ассоциация студенческого телевидения

129 молодых журналистов Тюменской области участвуют в онлайн-марафоне "MEDIA стажировка", который стартовал 14 декабря. Им предстоит выполнить задания от экспертов и побороться за практику в тюменских СМИ. Стажировки начнутся с 12 января, сообщает региональный Медиацентр молодежной политики.

Проект открыла журналист, ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева. Она рассказала о личном опыте работы в журналистике и секретах профессионального мастерства.Обсудила с участниками уровень доверия аудитории к СМИ, важность сохранения индивидуальности в условиях высокой конкуренции, поделилась приемами, которые помогают ей в работе и за кадром.

Следующие лекции проекта пройдут в открытом формате в Instagram проекта.

Напомним, проект проходит в инстаграм-аккаунте @mediajob.tmn по четырем направлениям: "TV", "Текст", "Радио", "Digital". В профиле представлены эфиры экспертов по теме медиа. Участникам предстоит серия лекций и практических заданий, за качество выполнения которых начисляются баллы.

По итогам в январе пять человек пройдут стажировку на телеканалах "Тюменское время" и "Регион-Тюмень", двое – на радиостанциях "Dipol FM" и "МИР", девять – в интернет-газетах "Вслух.ру" и "Тюменская область сегодня" и двое – в информационном агентстве "Тюменская линия". Победителей объявят 21 декабря.