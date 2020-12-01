Тюменца за 50 граммов мефедрона суд отправил в колонию

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28-летний житель Тюмени осужден на девять лет колонии строго режима за приобретение, хранение и покушение на сбыт 50 граммов мефедрона, сообщает региональная прокуратура.

Известно, что днем 29 июля 2020 года молодой человек на такси съездил за закладкой с наркотиками, которую спрятал в нижнем белье. В подъезде дома, где проживал, он был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у тюменца был изъят сверток с мефедроном массой более 48 гр.. Более двух граммов запрещенного вещества он хранил в коробке из-под телефона для личного употребления. Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

Решением Калининского районного суда Тюмени от 16 декабря подсудимому назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановление вступит в законную силу в течение 10 дней с момента оглашения.