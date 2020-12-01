В Тюмени заложили фундамент школы у сквера "Комсомольский"

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строители приступили к кирпичной кладке нового здания школы №30 в районе сквера "Комсомольский" в Тюмени. Работы по устройству фундамента уже завершены, сообщает Главное управление строительства региона.

Напомним, школа возводится на месте здания, которое было признано аварийным и снесено весной 2020 года.

Завершить строительство новой школы планируется в 2022 году. Здание будет в пять раз больше, его площадь превысит 18 тыс. кв. метров, а проектная мощность составит 1 тыс. 101 учебное место.

Состоять здание будет из трех блоков, сообщающихся между собой на уровне всех этажей. Первый предназначен для учащихся старших классов, во втором блоке будут располагаться административные и вспомогательные помещения, спортивный зал, актовый зал, библиотека. Третий блок предусмотрен для учащихся младших и средних классов.

На территории школы запроектирована физкультурно-спортивная зона, в которой разместятся площадка для игр в мини-футбол, хоккей, баскетбол и волейбол, сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка, ямы для прыжков в длину.