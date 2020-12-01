В Тюменской области врачи консультируют пенсионеров по видеосвязи

| Фото: Областная больница №15 | Фото: Областная больница №15

Медицинскую консультацию по видеосвязи получают пожилые одинокие маломобильные нижнетавдинцы с хроническими заболеваниями. Связаться с врачами им помогают социальные работники, сообщает Областная больница №15.

Социальные работники, которые регулярно приходят к своим подопечным, получили планшеты с доступом к интернету, на которые специалисты больницы установили профильные программы. Для соцработников провели обучение и составили опросники, по которым они могут определить, нужна ли пожилым людям видео консультация терапевта.

| Фото: Областная больница №15 | Фото: Областная больница №15

Первой помощь по видеосвязи получила 81-летняя женщина с болями в ноге. Терапевт скорректировала ее лечение, выписав препараты, которые купит соцработник. Она также назначила пациентке очный осмотр хирурга. В течение двух дней доктор приедет к бабушке домой, чтобы ей не пришлось идти в поликлинику.