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Тюменский театр кукол отмечен знаком качества "Лучшее - детям"

Общество, 11:52 17 декабря 2020

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Конкурс национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей "Лучшее - детям" выиграл Тюменский театр кукол. Он получил право использовать знак качества на своей продукции, сообщает театр.

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Знак качества "Лучшее – детям" информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция или услуга не только безопасна, но и качественна.

"Тюменскому театру кукол есть чем гордиться: участие и победа в программе повышает имидж организации, укрепляет репутацию, привлекает новых партнеров. Наши дорогие зрители понимают, с какой серьезностью коллектив подходит к организации своей работы", - сказал директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

Конкурс на присвоение знака качества "Лучшее – детям" проводился Объединенной экспертной комиссией, сформированной на базе учреждения "РОСТЕСТ-Москва" и Института региональных экономических исследований.

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# знак качества , Тюменский театр кукол

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