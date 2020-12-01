Десять дачных маршрутов в Тюмени перейдут на круглогодичный режим работы
Десять дачных маршрутов в Тюмени перейдут на круглогодичный режим работы с 1 января 2021, сообщает городская администрация.
Это позволит обеспечить комфортное транспортное обслуживание жителей садовых обществ на протяжении всего года, как в будни, так и в выходные. Ранее эти маршруты обслуживали садовые товарищества только летом.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
№97 "З‑д медоборудования – с/о "Искра-2";
№119 "З‑д медоборудования – с/о "Промстроевец";
№134 "З‑д медоборудования – с/о "Ясная поляна";
№138 "Центральный рынок – с/о "Сибирь";
№143 "Центральный рынок – с/о "Речник";
№152к "СК "Здоровье" – с/о "Здоровье-3";
№153 "З‑д медоборудования – с/о "Мичуринец";
№155к "СК "Здоровье" – с/о "Строитель";
№157 "З‑д медоборудования – с/о "Автомобилист-2";
№158 "З‑д медоборудования – с/о "Искатель".
Новое расписание автобусов будет доступно с 1 января 2021 года в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт", на сайте tgt72.ru и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).