Десять дачных маршрутов в Тюмени перейдут на круглогодичный режим работы

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Десять дачных маршрутов в Тюмени перейдут на круглогодичный режим работы с 1 января 2021, сообщает городская администрация.

Это позволит обеспечить комфортное транспортное обслуживание жителей садовых обществ на протяжении всего года, как в будни, так и в выходные. Ранее эти маршруты обслуживали садовые товарищества только летом.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

№97 "З‑д медоборудования – с/о "Искра-2";

№119 "З‑д медоборудования – с/о "Промстроевец";

№134 "З‑д медоборудования – с/о "Ясная поляна";

№138 "Центральный рынок – с/о "Сибирь";

№143 "Центральный рынок – с/о "Речник";

№152к "СК "Здоровье" – с/о "Здоровье-3";

№153 "З‑д медоборудования – с/о "Мичуринец";

№155к "СК "Здоровье" – с/о "Строитель";

№157 "З‑д медоборудования – с/о "Автомобилист-2";

№158 "З‑д медоборудования – с/о "Искатель".

Новое расписание автобусов будет доступно с 1 января 2021 года в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт", на сайте tgt72.ru и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).