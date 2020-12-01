В Тюменской области усилят меры дорожной безопасности

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На 14,7% снизилось количество ДТП в Тюменской области, на 10% уменьшилось число пострадавших. Реализацию программы "Повышение безопасности дорожного движения" оценили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева. Мероприятие прошло в формате онлайн.

По словам начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина, в регионе проводится масштабная работа по профилактике дорожно-транспортных нарушений. Несмотря на снижение числа ДТП, на 8,3% увеличилось число людей, погибших в авариях. Анализу и решению этой проблемы уделят особое внимание.

Зимой состояние автомобильных дорог контролируют с помощью видеонаблюдения и патрулирования, уточнил заместитель начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" Алексей Комольцев. Для предупреждения водителей о неблагоприятных погодных условиях, ремонто- восстановительных работах используют радиостанции, также информацию размещают на стационарных электронных табло.

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения юга Тюменской области используют 622 единицы дорожно-строительной и специальной техники. Кроме того, как сообщил начальник "Управления автомобильных дорог" Андрей Ковалев, с 1 ноября 2020 года во всех филиалах ТОДЭП, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Сформирован запас противогололедных материалов.

При морозах -30 градусов на федеральных трассах, а также дорогах регионального значения будут круглосуточно дежурить 10 подвижных пунктов обогрева и 10 мобильных пунктов обогрева МЧС России. Об этом на заседании комиссии сообщил врио начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тюменской области Ильгиз Назмутдинов.

Подводя итоги заседания Сергей Сарычев отметил необходимость усиления межведомственного взаимодействия в целях повышения дорожной безопасности как в населенных пунктах, так и на региональных, федеральных трассах.