Жителям Тюменской области предлагают украсить окна к Новому году

| Фото: Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия"

Оформить окна своих квартир, домов, офисов и школ к Новому году предлагают жителям Тюменской области.

Акцию #НовогодниеОкна запустило Российское движение школьников. Поучаствовать в ней могут все желающие до 19 декабря.

"В этот Новый год наши окна украсит не только мороз, но и яркие картинки. Оформить окна можно рисунками, надписями или картинками. При желании можно воспользоваться нашими трафаретами", - рассказали в региональном отделении РДШ.

Фото окна, а также рассказ о новогодних семейных традициях или воспоминания из детства, необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Новогодниеокна и #РДШ.

19 декабря на "Новогоднем марафоне РДШ" памятными призами трех авторов, выбранных с помощью рандомайзера.

Любовь Голышева