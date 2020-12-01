  • 17 декабря 202017.12.2020четверг
  • USD73,4201
    EUR89,3229
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменской области предлагают украсить окна к Новому году

Общество, 13:20 17 декабря 2020

Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Любовь Бушмакина, ИА "Тюменская линия"

Оформить окна своих квартир, домов, офисов и школ к Новому году предлагают жителям Тюменской области.

Акцию #НовогодниеОкна запустило Российское движение школьников. Поучаствовать в ней могут все желающие до 19 декабря.

"В этот Новый год наши окна украсит не только мороз, но и яркие картинки. Оформить окна можно рисунками, надписями или картинками. При желании можно воспользоваться нашими трафаретами", - рассказали в региональном отделении РДШ.

Фото окна, а также рассказ о новогодних семейных традициях или воспоминания из детства, необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Новогодниеокна и #РДШ.

19 декабря на "Новогоднем марафоне РДШ" памятными призами трех авторов, выбранных с помощью рандомайзера.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , Российское движение школьников

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 17.12.2020У 166 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19
13:20 17.12.2020Жителям Тюменской области предлагают украсить окна к Новому году
12:58 17.12.2020Двое долгожителей на Ямале вылечились от коронавируса
12:36 17.12.2020Тюменцам предлагают пройти по маршруту "Чудо возле дома"