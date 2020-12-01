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В Тюмени изъяли крупную партию поддельной парфюмерии

Общество, 12:14 17 декабря 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 5 тонн парфюмерии без маркировки задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба организации.

В результате проведенного таможенного досмотра, выявили более 20 тыс. единиц парфюмерной продукции без обязательной маркировки на индивидуальной упаковке. Сведения о данной продукции не внесены в информационную систему "Честный знак". Товары предназначались для реализации в Москве.

В 2020 году эта партия парфюмерной продукции из Казахстана оказалась крупнейшей.

В отношении владельца товара возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией всей партии товара.

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# Тюменская таможня

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