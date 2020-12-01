В Тюмени изъяли крупную партию поддельной парфюмерии
| Фото: Тюменская таможня
Более 5 тонн парфюмерии без маркировки задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба организации.
В результате проведенного таможенного досмотра, выявили более 20 тыс. единиц парфюмерной продукции без обязательной маркировки на индивидуальной упаковке. Сведения о данной продукции не внесены в информационную систему "Честный знак". Товары предназначались для реализации в Москве.
В 2020 году эта партия парфюмерной продукции из Казахстана оказалась крупнейшей.
В отношении владельца товара возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией всей партии товара.