Фотографы в Тюмени расскажут, что интересного в провинции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" закроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.

Надо ли ехать в крупные города, чтобы заниматься творчеством? Что интересного в провинции? Как себя развивать? Где себя показать? На эти и другие вопросы ответят авторы выставки, фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов.

Зарегистрироваться на закрытие выставки можно по ссылке.