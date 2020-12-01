Фотографы в Тюмени расскажут, что интересного в провинции
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" закроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.
Надо ли ехать в крупные города, чтобы заниматься творчеством? Что интересного в провинции? Как себя развивать? Где себя показать? На эти и другие вопросы ответят авторы выставки, фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов.
Зарегистрироваться на закрытие выставки можно по ссылке.