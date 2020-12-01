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Фотографы в Тюмени расскажут, что интересного в провинции

Общество, 11:08 17 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" закроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 17 декабря в 19 часов, сообщают организаторы.

Надо ли ехать в крупные города, чтобы заниматься творчеством? Что интересного в провинции? Как себя развивать? Где себя показать? На эти и другие вопросы ответят авторы выставки, фотографы Дэвид Дюссо и Денис Моргунов.

Зарегистрироваться на закрытие выставки можно по ссылке.

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# выставка , Контора пароходства

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