С ветерком: где прокатиться на горках в Тюмени

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Подборку мест, где можно прокатиться на ледяных и снежных горках, подготовили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

"Одевайтесь теплее, пора отправляться навстречу зимним развлечениям", - советуют тюменцам.

Прокатиться на тюбинге (воздушная подушка для катания) этой зимой можно на катке "Звездный полюс" (ул. Тимофея Чаркова, 60). Он работает с 14 до 22 часов в будни и с 10 до 22 часов в выходные. Прокат тюбингов бесплатный, нужно только заплатить за вход – от 250 рублей.

Традиционно работает трасса для тюбингов в центре спорта и отдыха "Воронинские горки" (пр. Февральский, 9). Гостей здесь принимают с 12 до 21 часа со вторника по пятницу, в выходные – с 10 до 21 часа. Прокат тюбингов почасовой – 350 рублей в час.

В "Кулига-парке" на 32 км Ирбитского тракта час проката обойдется в 600 рублей. База работает с 15 до 21 часа в будни и с 10 до 21 часа в выходные.

Также горка есть на базе отдыха "Пруд Лесной", работает ежедневно с 9 до 22 часов. Вход стоит 150 рублей, прокат тюбингов – 150 рублей за час.

Традиционно ждут любителей активного отдыха горки в Верхнем Бору (Салаирский тракт, 1). Прокатиться можно в любой день с 9 до 22 часов. Вход обойдется в 180 рублей, арендовать тюбинг – 320 рублей за час.

На 11 км Ялуторовского тракта работает база отдыха "Стальной азарт". Гостей ждут с 9 до 20 часов. Прокатиться на тюбинге здесь можно за 150 рублей в час.

Открыта горка и в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (45 км дороги Богандинскиий – Червишево – Чаплык). Центр открыт со среды по пятницу с 12 до 18 часов, в выходные – с 10 до 22 часов. Стоимость входа – 50 рублей, прокат тюбинга – 360 рублей за час.

Большую популярность в прошлые годы завоевали горки на базе отдыха "Боровое" (20 км автодороги Тюмень - Омск). За вход нужно заплатить 200 рублей с человека, 500 рублей за въезд на машине. Посещение горок бесплатно, с собой можно взять тюбинг или ледянку.

Всей семьей можно отправиться в экопарк "Тайга" (18 км Червишевского тракта). Стоимость входа на горки для взрослых – 200 рублей, для детей и пенсионеров – вдвое меньше.

В яхт-клубе "Рубин" (16 км Ялуторовского тракта) вход для взрослых стоит 100 рублей. Дети до 12 лет – 50 рублей, детям младше шести лет можно пройти бесплатно.

Без выезда за город на ватрушках или ледянках можно прокатиться в парке Комсомольском и на Цветном бульваре. Горки для всех бесплатны, но нужно помнить о социальной дистанции, а взрослым следить за безопасностью детей. Платная горка в черте города есть в экопарке "Затюменский". Прокат ватрушек здесь стоит 50 рублей за час.

В Заводоуковске любителей активного отдыха ждут в зоне отдыха "Русь" (Заводской переулок, 16). Взрослые могут покататься с горки за 100 рублей, дети и пенсионеры – за 50 рублей.

В Тобольском районе прокат тюбингов работает в курортном центре "Алемасова" (ул. Алемасовская, стр. 2, корп. 1). Для взрослых он стоит от 300 рублей, для детей – от 200 рублей.

Уточнить подробности можно по телефонам здесь.

Евгения Шевцова