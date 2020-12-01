Жители Тюменской области старше 50 лет осваивают новые профессии

| Фото: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте | Фото: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" ВКонтакте

Более 1 тыс. 300 жителей Тюменской области старше 50 лет получили новую профессию или повысили квалификацию в 2020 году. Обучение было организовано в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Бесплатно повысить свою квалификацию, пройти переподготовку или получить новую профессию смогли не только те, кто находится в поиске работы, но и работающие граждане.

Наиболее популярными направлениями стали кадровое делопроизводство и управление персоналом, бухгалтерский учет и налогообложение, педагогика, социальная работа. Самые активные студенты 50+ предпочли креативные направления обучения: графический дизайн, интернет-маркетинг, маркетолог-аналитик, спортивный судья, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса.

По мнению старшего поколения, обучение дает возможность не только совершенствовать накопленный трудовой опыт, но и формирует позитивный жизненный настрой. Получить консультацию по проекту можно в центрах занятости населения по месту проживания.