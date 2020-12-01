В Тюмени прочтут лекцию о дрейфе в соцсетях
| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)
Лекция "Дрейф" художницы Анны Таганцевой начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 декабря в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.
"Лента соцсетей заставляет дрейфовать по просторам интернета, а ускоряющаяся цифровизация ставит под вопрос актуальность устройства городской среды. На примере художественного проекта "Stories-прогулка" раскроем практики ситуационистов, дрейфа и переосмысление их сквозь призму постоянного нахождения в сети", – рассказали организаторы.
Лекция – часть программы выставки о медиаискусстве, которая открылась в мультицентре 15 декабря.
Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.