В Тюмени прочтут лекцию о дрейфе в соцсетях

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Лекция "Дрейф" художницы Анны Таганцевой начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 декабря в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Лента соцсетей заставляет дрейфовать по просторам интернета, а ускоряющаяся цифровизация ставит под вопрос актуальность устройства городской среды. На примере художественного проекта "Stories-прогулка" раскроем практики ситуационистов, дрейфа и переосмысление их сквозь призму постоянного нахождения в сети", – рассказали организаторы.

Лекция – часть программы выставки о медиаискусстве, которая открылась в мультицентре 15 декабря.

Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.