В Тюмени восемь художников создали 35 плакатов за пять дней

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Восемь художников, дизайнеров Тюмени за пять дней создали 35 театральных плакатов на лаборатории плаката питерских художников. Итогом стало открытие выставки в МТЦ "Космос".

Художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "Стрелка 2020", участник биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова из Санкт-Петербурга рассказала корреспонденту "Тюменской линии" о первом опыте работы с тюменскими художниками, которые интересуются плакатами для театров.

"Стать участниками лаборатории театрального плаката захотели 17 человек, но в силу разных обстоятельств, связанных в том числе и с пандемией, работали с нами восемь тюменцев. Все они ответственно подошли к делу, активно включились в процесс, создали 35 плакатов за пять дней – это крутой результат для интенсива", - подчеркнула она.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Средства на проведение творческого интенсива в Тюмени, который проходил с 10 по 15 ноября, художник-плакатист Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Тамара Аркатова выиграли по итогам конкурса "ЦЕХ".

Это первый опыт участия в лаборатории плаката за пределами Санкт-Петербурга, признается Ксения Люстикова. И он оказался весьма успешным. Тюменцы оказались трудолюбивыми, креативными, талантливыми.

"Мы решили поместить участников лаборатории в необычное пространство. Взяли Ромео и Джульетту, Мастера и Маргариту и придумали для них брифы: несуществующий театр, спектакль, постановка в детсаду. Нам важно было посмотреть, как справятся тюменские художники в этих условиях, что напишут, создадут. По истечении времени стало понятно, что некоторые склонны делать текстовые плакаты, а некоторые проявили себя через картинку. Были и реальные брифы к спектаклям "Космоса", детские и новогодние плакаты. Так появились Алиса из Зазеркалья, Чиполлино", - говорит Люстикова.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Лекции сменялись мастер-классами. При этом над созданием работ ученикам предлагали работать вручную, без компьютеров и гаджетов, с их графическими программами.

"Мы хотели сделать акцент на работу руками. У нас была цветная бумага, пластилин, глина. Все это шло на создание картинки и букв. В графических редакторах многие умеют работать. А тут они вышли из зоны комфорта и попробовали выполнять работы вручную. И получились классные работы", - отметила питерский художник.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Итогом работы лаборатории стала выставка в холле МТЦ "Космос", которая открыта с 12 декабря. Здесь находятся 35 авторских работ тюменцев. Плакаты доступны для просмотра до начала Нового года.

Анжела Лебедева