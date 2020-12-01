В Тюмени восемь художников создали 35 плакатов за пять дней
Восемь художников, дизайнеров Тюмени за пять дней создали 35 театральных плакатов на лаборатории плаката питерских художников. Итогом стало открытие выставки в МТЦ "Космос".
Художник-плакатист, лауреат Международной биеннале дизайна "Стрелка 2020", участник биеннале графического дизайна "Золотая пчела 13" Ксения Люстикова из Санкт-Петербурга рассказала корреспонденту "Тюменской линии" о первом опыте работы с тюменскими художниками, которые интересуются плакатами для театров.
"Стать участниками лаборатории театрального плаката захотели 17 человек, но в силу разных обстоятельств, связанных в том числе и с пандемией, работали с нами восемь тюменцев. Все они ответственно подошли к делу, активно включились в процесс, создали 35 плакатов за пять дней – это крутой результат для интенсива", - подчеркнула она.
Средства на проведение творческого интенсива в Тюмени, который проходил с 10 по 15 ноября, художник-плакатист Ксения Люстикова и художник по леттерингу, графический дизайнер Тамара Аркатова выиграли по итогам конкурса "ЦЕХ".
Это первый опыт участия в лаборатории плаката за пределами Санкт-Петербурга, признается Ксения Люстикова. И он оказался весьма успешным. Тюменцы оказались трудолюбивыми, креативными, талантливыми.
"Мы решили поместить участников лаборатории в необычное пространство. Взяли Ромео и Джульетту, Мастера и Маргариту и придумали для них брифы: несуществующий театр, спектакль, постановка в детсаду. Нам важно было посмотреть, как справятся тюменские художники в этих условиях, что напишут, создадут. По истечении времени стало понятно, что некоторые склонны делать текстовые плакаты, а некоторые проявили себя через картинку. Были и реальные брифы к спектаклям "Космоса", детские и новогодние плакаты. Так появились Алиса из Зазеркалья, Чиполлино", - говорит Люстикова.
Лекции сменялись мастер-классами. При этом над созданием работ ученикам предлагали работать вручную, без компьютеров и гаджетов, с их графическими программами.
"Мы хотели сделать акцент на работу руками. У нас была цветная бумага, пластилин, глина. Все это шло на создание картинки и букв. В графических редакторах многие умеют работать. А тут они вышли из зоны комфорта и попробовали выполнять работы вручную. И получились классные работы", - отметила питерский художник.
Итогом работы лаборатории стала выставка в холле МТЦ "Космос", которая открыта с 12 декабря. Здесь находятся 35 авторских работ тюменцев. Плакаты доступны для просмотра до начала Нового года.
Анжела Лебедева