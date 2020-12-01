Запсибкомбанк и ВТБ: еще более выгодные условия для бизнеса клиентов

Запсибкомбанк – один из лидеров финансового сегмента УФО. Это подтверждает тот факт, что в регионе множество крупнейших предприятий – частных и государственных, крупных и из категории "малый бизнес" – работали исключительно с Запсибкомбанком. За 30 лет своей деятельности банк зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере обслуживания, поддержки и сопровождения сделок клиентов.

Интеграция Запсибкомбанка в ВТБ позволит открыть новые возможности для клиентов, которые получат доступ к федеральной инфраструктуре и обслуживанию за рубежом, смогут пользоваться передовыми и технологичными продуктами объединенного банка.

Конечно, неотъемлемой частью процесса интеграции является ряд важных преобразований. Ответы на самые популярные вопросы клиентов – юридических лиц об изменениях в работе Запсибкомбанка собраны в нашем полезном материале.

- У большого количества предпринимателей и организаций открыт расчетный счет в Запсибкомбанке. Будут ли в связи с интеграцией меняться тарифы?

- В настоящий момент осуществляется последовательный переход на платформу единого банка и перевод клиентов на обслуживание по тарифам Банка ВТБ – одним из самых прибыльных на рынке тарифов. Большим плюсом для клиентов является бесплатное обслуживание в первые несколько месяцев для ознакомления с продуктом.

- Не менее важная тема для бизнеса – депозиты, которые предприниматели открыли в Запсибкомбанке. Что будет с ними?

- Условия по открытым в Запсибкомбанке депозитам не будут меняться в одностороннем порядке. Сейчас клиентам предлагается перейти на обслуживание в Банк ВТБ на самых выгодных условиях.

- Ждать ли каких-то изменений в ближайшее время бизнесменам, у которых есть действующие кредиты в Запсибкомбанке?

- Условия по действующим кредитам не будут меняться в одностороннем порядке, но одновременно с этим клиентам Запсибкомбанка предлагается рассмотреть возможность рефинансирования в Банке ВТБ на специальных условиях.

- В случае возникновения вопросов куда могут обратиться клиенты, чтобы получить исчерпывающий ответ?

- Запсибкомбанк продолжает работать и быть на связи со своими клиентами 24/7. Для получения консультации, решения вопросов всегда можно обратиться через заявку на сайте банка, позвонить по телефону Горячей линии 8-800-100-5005 или прийти в офисы банка, актуальный режим работы которых размещен на сайте. Для удобства клиентов во многих офисах Запсибкомбанка уже можно получить все необходимые консультации по продуктам Банка ВТБ и там же их оформить.

Наступивший переходный период – это ключевой этап процесса интеграции Запсибкомбанка и ВТБ, команды которых придерживаются единых стандартов в реализации запланированных изменений, чтобы отвечать высоким требованиям клиентов. Объединение двух ведущих банков регионального и федерального значения даст новый импульс для развития финансового рынка на благо клиента.