Грузоподъемность переправы в Уватском районе увеличена до 10 тонн

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Грузоподъемность ледовой переправы через р. Иртыш в Увате увеличена до 10 тонн, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Освидетельствование объекта провела группа патрульной службы с. Уват центра ГИМС. В результате замеров толщины льда, решено было увеличить грузоподъемность ледовой переправы.

Ледовая переправа в Увате разделяет населенный пункт на две части, большинство населения которого проживает на левобережной части, а работает на правой. Для пешеходов предусмотрена дорожка шириной семь метров. Ледовая переправа оборудована двумя пунктами обогрева на обоих берегах. Планируется обеспечить толщину льда, который выдерживает массу 40 тонн.

21 декабря запланировано освидетельствование и открытие еще двух ледовых переправ в районе с. Демьянское Уватского района. В этом году в селе будут функционировать две ледовых переправы через реку Иртыш: технологическая ледовая переправа для нужд нефтяной и газовой отрасли с запланированной грузоподъемностью 60 тонн, переправа на 316,5 км с запланированной грузоподъемностью 30 тонн.