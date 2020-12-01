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Губернаторская елка соберет одаренных детей со всего региона

Общество, 18:05 18 декабря 2020

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Губернаторская елка для одаренных детей региона пройдет в Тюмени в драматическом театре 19 декабря. Праздник объединит ребят, которые добились успехов в творческой, спортивной, научной, социальной деятельности, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участников ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков, поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.

Мероприятие направлено на поощрение и стимулирование талантливых, одаренных детей и подростков Тюменской области к развитию творческого, интеллектуального, спортивного потенциала.

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# Губернаторская елка , Новый год , одаренные дети

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