Губернаторская елка соберет одаренных детей со всего региона

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Губернаторская елка для одаренных детей региона пройдет в Тюмени в драматическом театре 19 декабря. Праздник объединит ребят, которые добились успехов в творческой, спортивной, научной, социальной деятельности, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участников ждет насыщенная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков, поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.

Мероприятие направлено на поощрение и стимулирование талантливых, одаренных детей и подростков Тюменской области к развитию творческого, интеллектуального, спортивного потенциала.