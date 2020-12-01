Семь заказников Тюменской области обследовали с помощью авиации

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Семь заказников регионального значения обследовали в Тюменской области с помощью авиации. Это "Орловский", "Мошкаринский", "Таповский", "Ново-Таповский" и "Юргинский", "Викуловский" и "Северный" заказники, сообщает областной департамент недропользования и экологии.

Обследование показало, что на охраняемых территориях, на которых запрещена хозяйственная деятельность, хорошо себя чувствуют крупные копытные животные. Случаи незаконного использования земельных участков, капитального строительства, самовольных рубок, загрязнения территории отходами не выявлены.

При этом были обнаружены несколько временных сооружений, которые могут использоваться для браконьерской охоты и представляют собой угрозу противопожарной безопасности. Эти объекты демонтируют и ликвидируют в 2021 году.