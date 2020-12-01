Тюменцы могут выиграть новогодние подарки от Visit Tyumen
Выиграть наборы имиджевой продукции Visit Tyumen могут жители Тюменской области за лучшее фото достопримечательности региона. Новогодняя акция для пользователей социальных сетей стартовала 18 декабря, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.
Для участия нужно найти на фирменных стойках Visit Tyumen открытку с вырезанным на ней соболем и сделать фото на фоне любимой достопримечательности Тюменской области. Затем снимок необходимо опубликовать в личном аккаунте в Instagram и отметить бренд Visit Tyumen.
Фирменные стойки расположены в туристско-информационном центре в ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63а), в термальном курорте "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87), в CAFÉ 15/86 гриль&вино (ул. Володарского, 3) и галерее сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47).
Победителей конкурса определят 24 декабря рандомным способом.