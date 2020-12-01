Тюменцы могут выиграть новогодние подарки от Visit Tyumen

visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram

Выиграть наборы имиджевой продукции Visit Tyumen могут жители Тюменской области за лучшее фото достопримечательности региона. Новогодняя акция для пользователей социальных сетей стартовала 18 декабря, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Для участия нужно найти на фирменных стойках Visit Tyumen открытку с вырезанным на ней соболем и сделать фото на фоне любимой достопримечательности Тюменской области. Затем снимок необходимо опубликовать в личном аккаунте в Instagram и отметить бренд Visit Tyumen.

visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram

Фирменные стойки расположены в туристско-информационном центре в ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63а), в термальном курорте "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87), в CAFÉ 15/86 гриль&вино (ул. Володарского, 3) и галерее сувениров "Легенды Сибири" (ул. Володарского, 47).

Победителей конкурса определят 24 декабря рандомным способом.