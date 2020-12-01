Российские власти заявили о возможности новых выплат на детей

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Возможность новых выплат на детей не исключает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 17 декабря.

"Мы постоянно анализируем ситуацию. Думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что 2020 год стал рекордным в стране и регионе по поддержке семей с детьми. Указом президента РФ с 1 января 2020 года введены ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет.

В Тюменской области данным видом господдержки пользуются около 30 тыс. семей. Дополнением к этому станет выплата в 5 тыс. рублей детям до семи лет. Средства поступят в семьи до Нового года.

В качестве мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавирус семьи региона смогли получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

По распоряжению губернатора, в 2020 году 4,5 тыс. детей, страдающие хроническими заболеваниями, воспользовались единовременной выплатой в 2 тыс. рублей.

В регионе действует целый ряд программ, направленный на поддержку многодетных семей. Принят закон, позволяющий многодетным семьям обменять непригодный земельный участок под ИЖС вне временных рамок. Кроме того, многодетные семьи области с 2020 года могут получить альтернативную выплату за земельные участки.

Школьники из многодетных семей для организации дистанционного обучения получили ноутбуки. В регионе продолжается строительство домов для семей, в которых более трех детей.