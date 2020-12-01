Семьи с детьми до семи лет получат президентскую выплату к Новому году

Российские семьи, в которых есть дети до семи лет, получат выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции.

Глава государства сообщил, что единовременную помощь эти семьи получат к Новому году.