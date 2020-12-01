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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семьи с детьми до семи лет получат президентскую выплату к Новому году

Политика, 18:36 17 декабря 2020

Российские семьи, в которых есть дети до семи лет, получат выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции.

Глава государства сообщил, что единовременную помощь эти семьи получат к Новому году.

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