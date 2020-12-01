Путин назвал сроки восстановления российской экономики

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Выйти на докоронавирусные показатели экономики Россия может уже в 2021 году. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"По разным оценкам, по разным подсчетам где-то на конец 2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. Более того, в следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, по продукту", - сказал он.

База экономики Тюменской области - промышленность, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Для смягчения последствий пандемии региональное правительство разработало не один пакет мер поддержки, в том числе снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, уменьшение платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества, беззалоговые микрозаймы под льготную ставку.

Также прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны. По словам губернатора Александра Моора, только постоянное развитие экономики позволит решить социальные задачи и выполнить социальные обязательства перед жителями региона.

Напомним, Владимир Путин положительно оценил показатели развития Тюменской области во время своего визита в декабре.