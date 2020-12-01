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Якушев поздравил сотрудников органов госбезопасности с праздником

Политика, 20:41 18 декабря 2020

Фото: uralfo.gov.ru

Обеспечение безопасности каждого гражданина - важнейшая обязанность государства, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов государственной безопасности и Дню военной контрразведки.

"В наши дни это справедливо вдвойне. В мире нарастают новые угрозы. Среди них – экстремизм, терроризм, попытки вмешательства во внутренние дела других государств. Тяжелым испытанием для человечества стала пандемия. Но Россия успешно противостоит этим вызовам. В стране сохраняется стабильность. Общество и граждане чувствуют себя защищенными. Огромная заслуга в этом принадлежит органам безопасности, ее работникам и ветеранам", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев поблагодарил сотрудников органов госбезопасности за мужество и верность долгу и сохранение мира и спокойствия в стране, пожелал им здоровья и успешной службы. Полпред вручил отличившимся сотрудникам государственные награды.

Напомним, День работника органов государственной безопасности отмечается в Российской Федерации 20 декабря, День военной контрразведки - 19 декабря.

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# Владимир Якушев , День военной контрразведки , День работника органов государственной безопасности

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