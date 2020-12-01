  • 19 декабря 202019.12.2020суббота
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском проекте можно выиграть контракт с Александром Реввой

Общество, 14:56 19 декабря 2020

Медиаполис | Фото: Медиаполис

Проект "Графон Контест" — это онлайн-соревнование в сфере компьютерной графики и визуальных эффектов. В течение пяти дней каждый сможет поучаствовать в специальных TikTok челленджах и выиграть денежный приз, обучение или контракт с шоуменом Александром Реввой, сообщает центр "Медиаполис".

Проект проходит с 15 по 25 декабря. Участники получают задания в Телеграм-боте, выполняют их и публикуют в TikTok под хештегом #графонконтест и #VFX. Нужно выложить свой ответ на челлендж-вызов, снять контент и использовать компьютерную графику. Всего в конкурсе пять заданий. Работы участников оценят члены жюри из России, Амстердама и Сербии. Итоги подведут 25 декабря.

Лучшие участники получат обучение в CGF CAMP — крупнейшей российской студии по производству визуальных эффектов и анимации в кино, контракт с селебрити на производство контента в TikTok. Конкурс поддерживает Александр Ревва. Победитель станет обладателем контракта со звездой на производство графики для социальной сети TikTok.

Призовой фонд проекта составляет 120 тыс. рублей. Подробности во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 19.12.2020Поисковый отряд "Лиза Алерт" набирает добровольцев
16:26 19.12.2020Сброшенные в канализацию тряпки и салфетки привели к остановке фильтров
14:56 19.12.2020В тюменском проекте можно выиграть контракт с Александром Реввой
14:49 19.12.2020В Тюмени пройдут новогодние ярмарки