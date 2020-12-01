В тюменском проекте можно выиграть контракт с Александром Реввой

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Проект "Графон Контест" — это онлайн-соревнование в сфере компьютерной графики и визуальных эффектов. В течение пяти дней каждый сможет поучаствовать в специальных TikTok челленджах и выиграть денежный приз, обучение или контракт с шоуменом Александром Реввой, сообщает центр "Медиаполис".

Проект проходит с 15 по 25 декабря. Участники получают задания в Телеграм-боте, выполняют их и публикуют в TikTok под хештегом #графонконтест и #VFX. Нужно выложить свой ответ на челлендж-вызов, снять контент и использовать компьютерную графику. Всего в конкурсе пять заданий. Работы участников оценят члены жюри из России, Амстердама и Сербии. Итоги подведут 25 декабря.

Лучшие участники получат обучение в CGF CAMP — крупнейшей российской студии по производству визуальных эффектов и анимации в кино, контракт с селебрити на производство контента в TikTok. Конкурс поддерживает Александр Ревва. Победитель станет обладателем контракта со звездой на производство графики для социальной сети TikTok.

Призовой фонд проекта составляет 120 тыс. рублей. Подробности во ВКонтакте.