Победителей конкурса "За окном – родной город" наградили в Тюмени

Победители конкурса проектов "За окном – родной город" получили заслуженные подарки и дипломы, сообщает администрация Тюмени.

Юным тюменцам предложили создать проект, макет или презентацию развития городской территории: сквера, парка, двора, города своей мечты, а также указать конкретную пользу проекта для жителей города.

Победителем в возрастной категории "Дети до 6 лет" стал Кирилл Пинигин с проектом на бумаге "Бассейн в каждом дворе".

Во второй возрастной группе "Дети от 7 до 13 лет" больше всего голосов набрала работа Геннадия Можейко "Берега Тюмени".

После награждения победители побывали на выставке, повествующей о жизни советского человека под названием "По многочисленным просьбам трудящихся...".