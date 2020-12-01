Тюменец перевел мошеннику 150 тысяч рублей

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

150 тыс. рублей перевел мошенникам тюменец, поверивший лжебанкиру, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

Мужчине поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что со счета потерпевшего пытаются снять деньги.

Используя психологическую тактику, мошенник предложил жертве алгоритм действий, который якобы позволит сохранить сбережения. Поверив ему, тюменец перевел через банкомат около 150 тыс. рублей.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.