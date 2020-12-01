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Сельхозтехнику Нижнетавдинского района обновили на 268 миллионов рублей

Общество, 17:47 19 декабря 2020

администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Более 268 млн рублей вложили в 2020 году сельхозпроизводители Нижнетавдинского района в приобретение сельскохозяйственной техники, орудий, оборудования, автотранспорта.

Парк тракторов, комбайнов и самоходной техники существенно обновился, сообщает администрация района.

На ремонт тракторов всех модификаций, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных машин, узлов и агрегатов, и грузового автотранспорта планируется направить свыше 15 млн рублей.

В планах ремон более 150 тракторов различной мощности, 46 зерноуборочных комбайнов, восьми кормоуборочных комбайнов, 52 сеялок прямого посева, восьми посевных комплексов, 28 широкозахватных культиваторов и прочего оборудования.

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# Нижнетавдинский район , сельхозтехника

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