Сельхозтехнику Нижнетавдинского района обновили на 268 миллионов рублей

| Фото: администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Более 268 млн рублей вложили в 2020 году сельхозпроизводители Нижнетавдинского района в приобретение сельскохозяйственной техники, орудий, оборудования, автотранспорта.

Парк тракторов, комбайнов и самоходной техники существенно обновился, сообщает администрация района.

На ремонт тракторов всех модификаций, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных машин, узлов и агрегатов, и грузового автотранспорта планируется направить свыше 15 млн рублей.

В планах ремон более 150 тракторов различной мощности, 46 зерноуборочных комбайнов, восьми кормоуборочных комбайнов, 52 сеялок прямого посева, восьми посевных комплексов, 28 широкозахватных культиваторов и прочего оборудования.