Названа группа людей, склонных к тяжелому течению COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК

Предрасположенность к тромбообразованию повышает риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров, передает радио Sputnik.

"При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции", – рассказал он.

Амиран Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать крайне нежелательные побочные эффекты.

"Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны – тромбы, с другой стороны – кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины", – рассказал Амиран Демуров.