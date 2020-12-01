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Тюменская студентка представит проект промышленного туризма на всероссийский конкурс

Общество, 17:10 21 декабря 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентка четвертого курса ТюмГУ специальности "туризм" Юлия Титкова создает проект экскурсии на предприятие КаМАЗ в Набережные Челны. Он будет представлен на всероссийский конкурс "Развивая туризм – развиваем Россию!", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект промышленного туризма создается под руководством преподавателя кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Института наук о Земле ТюмГУ Елены Ермаковой.

Экскурсия предполагает возможность подробно и наглядно познакомиться с производством автогиганта, погрузиться в рабочий процесс. Участники смогут сами выбрать места посещения в зависимости от желаемой продолжительности экскурсии, возраста, интересов и целей.

Кроме заводов, гости посетят учебный центр и осмотрят гоночные модели.

"Одна из главных фишек предприятия – наличие своей гоночной команды, которая является единственной городской гоночной командой в РФ, добившейся большого успеха", – отметила студентка.

Также в экскурсию будет включено посещение не только заводов, входящих в состав КаМАЗ, но и музеев.

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# туризм , ТюмГУ , экскурсия

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