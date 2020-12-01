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Открытки с пожеланиями к Новому году дарят в кафе Тобольска и Ишима

Общество, 16:04 21 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытки с новогодними пожеланиями дарят в кафе и общественных пространствах Тобольска и Ишима, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Взять открытку можно бесплатно к любому заказу, оставить ее себе или подписать на обороте и подарить близкому человеку. Карточки составлены из пожеланий пользователей социальных сетей Вконтакте и Instagram, которые те оставляли под тематическими постами на протяжении двух недель.

За время акции жители Тобольска написали более 50 пожеланий и рассказали обо всем, чего им не хватило в 2020 году. Каждый пятый призывал действовать и не сомневаться в собственных силах. Среди пожеланий тоболяков были отобраны 30 самых оригинальных и душевных.

Конкурс новогодних пожеланий состоялся в рамках предновогодней кампании #всегохорошего2020, которую в декабре 2020 года проводят молодежные пространства Тюмени, Тобольска и Ишима. Серия акций и событий призвана напомнить жителям о позитивных моментах уходящего года.

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# Новый год , открытки

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