22 декабря тюменцев ждет пасмурный и снежный день

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 13 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени утром 22 декабря, днем и вечером потеплеет до минус 7 - минус 6 градусов, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду и снегопад. Водителей предупреждают о непростых условиях на дорогах: снег, гололед.

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы - 756-759 мм рт. ст. В течение дня - небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 15 часов 56 минут. Долгота дня 6 часов 40 минут.