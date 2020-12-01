ХК "Рубин" одержал победу в Воронеже

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал гостевую победу в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Воронеже тюменцы выиграли у местного "Бурана" - 3:2. Счет на седьмой минуте открыл Семен Иванов. А на 17-й минуте он оформил дубль. В начале второго периода рубиновцы пропустили шайбу в меньшинстве. Автором гола стал выступавший в позапрошлом сезоне за тюменскую команду Александр Чиглинцев. Вскоре разницу в счете восстановил Алексей Митрофанов - 1:3. В третьем периоде хозяевам удалось забросить еще одну шайбу, но на большее их не хватило.

"В первом периоде мы удачно забили, и это предопределило ход поединка. Во втором отрезке соперник был свежее, мобильнее. А в третьем периоде мы действовали по результату. В принципе, неплохо сыграли, но, к сожалению, одна ошибка защитника вновь обострила ситуацию. Самое важное – результат, а он сегодня был", - отметил после игры главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

Следующий поединок тюменцы также проведут на выезде 23 декабря. В Тамбове сибиряки сыграют с одноименным клубом.