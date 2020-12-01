Условия получения льготной парковки для инвалидов изменятся 1 января

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

До 1 января 2021 года тюменские водители, пользующимся знаком "Инвалид", должны зарегистрировать свой автомобиль в Федеральном реестре инвалидов. Льготная парковка для инвалидов будет действовать только по данным, внесенным в реестр, сообщает Пенсионный фонд РФ по Тюменской области.

Сделать это можно в МФЦ или дистанционно через личный кабинет на портале Госуслуг, а также на сайте Федерального реестра инвалидов. Заявления в территориальных органах ПФР не принимают.

Тюменским водителям-инвалидам, ранее разместившим сведения о своем транспортном средстве, необходимо проверить корректность введенной информации, в том числе о госномере автомобиля, и при необходимости до 1 января подать новое заявление.

Государственный регистрационный номер должен соответствовать номеру, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дополнительно к размещению сведений о транспортном средстве в реестре на автомобиле должен быть размещен знак "Инвалид".