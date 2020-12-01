Моор обозначил требования, которые нужно соблюдать региональному правительству при принятии решений

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Принимать взвешенные решения, соблюдать принципы адресности и нуждаемости при оказании социальной помощи, вернуть в центр понятие конкурентоспособности и провести масштабную дерегуляцию хозяйственной и социальной активности - такие фундаментальные критерии подготовки, принятия и осуществления решений обозначил в своем послании Тюменской областной думе глава региона Александр Моор 22 декабря.

Все решения будут приниматься в условиях жестких ресурсных ограничений, подчеркнул он.

"Мы больше не можем позволить себе "заливать деньгами" какие бы то ни было проблемы. Что греха таить – раньше такое у нас случалось. Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю социальную политику принципов адресности и нуждаемости, но сделано в этом отношении намного меньше, чем декларировалось. Теперь других вариантов попросту не осталось: или так, или никак", - заявил губернатор.

Моор подчеркнул, что разумная экономия не в том, чтобы скряжничать, а в том, чтобы дать необходимое и вовремя, дойти до каждого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Оперативность принятия решений в таком случае решающая - человек, выпадающий из рабочего ритма, вскоре теряет не только квалификацию, но и стимулы к нормальному труду.

"Мы не имеем права разбрасываться нашим главным достоянием – человеческим потенциалом. Его сохранение, оперативное восстановление и наращивание – вот на что должна быть направлена социальная политика", - призвал губернатор.

Помимо этого важно вернуть в центр повестки понятие конкурентоспособности. Аргументируя этот тезис, Александр Моор процитировал своего предшественника, а ныне полпреда президента в УФО Владимира Якушева: "Из года в год мы оперируем одной и той же комфортной точкой отсчета – средним уровнем по стране. Хватит. Тюменская область во многих отношениях является одним из передовых регионов России. Конечно, это приятно. Но раз мы уже вошли в высшую лигу, давайте играть по ее правилам". Действующий глава региона разделяет этот подход.

Он признал, что в субъекте немало достигнуто и недаром по результатам совместного исследования консультативного совета по иностранным инвестициям и компании "Эрнст энд Янг" Тюменская область оказалась в первой десятке привлекательных для международного бизнеса и иностранных инвестиций регионов России. Однако не все так замечательно: по ряду авторитетных рейтингов и важных показателей область занимает не самые высокие позиции, находится на 31, 25 и даже 67 месте. Нельзя мириться с подобными результатами, считает губернатор.

Еще одним требованием главы территории стала масштабная дерегуляция хозяйственной и социальной активности, создание "регуляторной гильотины" на уровне области.

"Разговор сейчас не о карантинных, санитарных и гигиенических мерах, а о том, что у нас накоплена масса введенных в разное время ограничений и требований, воспроизводящихся по инерции, потому что так заведено. Они уже не несут в себе никакой пользы, а зачастую и приносят вред. От них надо избавляться", - заявил Александр Моор.

Он подчеркнул, что идея дерегулирования является одной из центральных в принятом правительством РФ Общенациональном плане восстановления экономики. Губернатор дал поручение своему заместителю Елене Еремеевой организовать сбор, обобщение и анализ соответствующих предложений от областных органов государственной власти и объединений тюменского бизнеса. В первом квартале 2021 года план дерегуляции должен быть представлен на заседании областного правительства. Органам местного самоуправления здесь также есть, над чем подумать, заметил Моор.

Дарья Казакова